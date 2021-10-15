Adalet Bakanlığı'na Alım Var mı? Adalet Bakanlığı Alım Yapıyor Mu? Adalet Bakanlığı'na Başvuru Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımları için yapılacak sınavlar adaylar tarafından merak edilir oldu. Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alınacağının müjdesini verdi. 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için sınavv yapılacak. Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavları 25-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numaraları ile tamamlayacaklar.

Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavları ne zaman?

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek veGenel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’datamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu içinsınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonrasınav binalarına alınmayacaklardır.

İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3.Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testininuygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavınbu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.