Adalet Bakanlığı Hakim alımları başvuruları başladı mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Adalet Bakanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

::: İLAN :::

A-2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve

mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

3) 150 idari yargı hâkim adayı,

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-

27 Kasım 2022 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ

062 ANKARA - ÇANKAYA

067 ANKARA - YENİMAHALLE

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

a) Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1.

Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel

Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) 2022-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2.

Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav

binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına

alınmayacaklardır.

c) 2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin

uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu

için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav

binalarına alınmayacaklardır.

ç) 2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4.

Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav

binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına

alınmayacaklardır.

kaynak:kamu alımları