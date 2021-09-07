55 puanla 125 Devlet Memuru Alımı yapılacak!

Antalya Büyük Şehir Belediyesi En Az 55 KPSS Puanı Şartı İle 125 Devlet Memuru Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Alımlar Hangi Alanlarda Yapılacak? Kimler Başvuru Yapabilecek? Başvuru Şartları Neler? Başvuru için gerekli belgeler neler?

Antalya Büyükşehir Belediye 125 devlet memur alımı yapacak. Peki başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır? Belediye personeli alımı için başvuru kılavuzu sundu.

Başvuru için genel şartlar:

T.C vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Daha önceden herhangi yüz kızartıcı suç veya hapis cezası almamış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik çağına gelmemiş olmak.

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir hastalığı veya rahatsızlığı olmamak.

Başvuru için özel şartlar:

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olma, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartı aranıyor.

Başvuruda bulunacakların KPSS’den en az 55 puan almış olması ve daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması gerekiyor. Başvuru yapacak kişinin en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

İtfaiye Eri Alımı Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

Diploma ve mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi,

KPSS sonuç belgesi,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığını gösteren belge

Sürücü belgesi aslı veya fotokopisi,

2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.

İtfaiyeci Alımı Başvuru yeri, tarihi ve süresi:

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

4 Ekim 2021 tarihinden 08 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeler ile birlikte boy ve kilo ölçümü yapılması için “Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA “ adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat edeceklerdir.

Başvuru kılavuzu

Kaynak:kamupersonelialim.com