4/B Sözleşmeli Personele Flaşh Haber!

Sözleşmeli Personellerin en merak ettiği konu hiç şüphesiz ne zaman kadro alacağı konusudur. Memur ile hükümet arasında sürdürülen görüşme süreci sona erdi. Peki Görüşme de ne karar alındı? Sonuç ne oldu? Sözleşmeli personeller ne zaman kadro alacak?

6'ncı toplu sözleşme tebliğinde sözleşmelilere ilişkin çalışma yapılacağı bilgisi yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 52'nci maddede yer alan bilgiye göre 'Kam kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır' ifadeleri kullanıldı.

İLK TOPLANTI BAHAR AYLARINDA

Yetkili konfederasyon başta olmak üzere bütün sendikaların bütün hizmet kollarında tek talebi konumuna gelen sözleşmeli personele kadro konusunun sözleşme tutanağında bir madde ile yer alması yüz binlerce personelin umudunu geleceğe bırakmasına sebep oldu. Başta sözleşmelilere kadro sorunu ile ek göstergenin 3600'e çıkarılması konusunun 2022 yılına ötelenmesi, sorunun çözümüne yönelik nasıl bir tavır alınacağına ilişkin ilk beklentiyi de böylece ortaya koydu.

Toplu sözleşme maddesine göre 2022 yılı içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili sendikalar tarafından ortak bir çalışma grubu kurulacağı ve bu çalışma grubunun yıl içinde sürece ilişkin talepleri görüşeceği belirtiliyor. Çalışma grubunun ne zaman kurulacağı şu an bir muamma iken, beklentinin bahar aylarında ilk toplantısı yapması yönünde.

TAM KADRO MU, BAŞKA BİR STATÜ MÜ BELLİ DEĞİL

Sözleşme sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ifadeleriyle 3+1 şeklinde bir ilkesel tutumun benimsendiğinin deklare edilmesi kararı, gelecekte de sözleşmeli personel statüsünün devam edeceği ancak mevcut sözleşmelilere ilişkin temel bir statü durumunun ortaya konacağı yönünde değerlendiriliyor. 3+1 şeklinde bir çözüm önerisine sendikaların ne diyeceği şimdilik bilinmiyor, ancak geçmiş de sözleşmeli statülerin hepsine karşı oldukları bilinen bir gerçek. Mevcut sözleşmeliler için özlük hakları ve tayin, terfi durumlarına yönelik bir çalışmanın kadro ile nihayete erdirilmesinin gelecek seneye bırakılması siyasi iktidarın seçimlere yönelik bir yatırımı olduğu şeklinde de yorumlandı.