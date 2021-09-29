4370 TL Maaşla SYDV Yardımcı Hizmet Personeli Alımı yapıyor! SYDV Yardımcı Hizmet Personeli Alımı başvuru şartları neler?

SYDV işkur aracılığıyla 4370 tl maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular işkur üzerinden yapılacaktır. SYDV Yardımcı Hizmet Personeli Alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel kamu iş ilanları içerisinde SYDV müdürlüğü tarafından personel alım ilanı yayınladı. Başvuru yapacak adaylar için istihdam niteliği daimi olarak yayınlandı. SYDV personel alımı adaylarında meslekte 2 ay deneyimli olmaları şartı bulunmakta.

Bolu Mudurnu Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının yayınlamış olduğu ilana göre vakıf bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi nitelikte kamu personeli alımı yapılacak. Alımı yapılacak unvanın paylaşılan ilana göre SYDV 1 adet Yardımcı hizmet görevlisi alımı yapacağını İŞKUR’ da ilan etti.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuru yapacaklar için başvurular yapılan ilanda sadece şahsen müracaatların gerçekleştirileceği belirtildi. Adaylar başvurularını sadece şahsen yapa bilecek olup şahsen dışında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatlar belirtildiği üzere Mudurnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı adresine şahsen yapılacaktır.

Başvurular 27 Eylül tarihi itibari ile alınmaya başlanmış olup en geç müracaat tarihi ise 1 Ekim tarihine kadar yapıla bilecektir.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak bireyin en az lise mezunu olması gerekiyor.

Görevini devamlı yapmasına engel durumu bulunan adaylar ilana başvuruda bulunamayacaktır.

En fazla yaş şart sınırının 35 yolduğu belirtildi.

Unvan gereği bilgisayar ofis programlarını iyi derecede kullana biliyor olma şartı aranmaktadır.

Tercihen hijyen belgesi ve sıvı yakıt kalorifer ateşçiliği belgesi sahibi olmak gerekiyor.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar ilana başvuru yapacaklardır.

Son olarak adayların askerlik ile ilişkisi bulunmaması gerekiyor.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Mezuniyet belgesi, sürücü belgesi, adli sicil kaydı belgesi, ikametgah belgesi, başvuru şartlarında belirtilen belgeler ve askerlik durum belgeleri isteniyor.

Bu ilanda en az 1 yıl boyunca Mudurnu ilçesi sınırlarında ikamet şartı aranıyor.

Başvuru kılavuzu.

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Kaynak:kamupersonelialim.com