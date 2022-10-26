30 şehre 69 temizlik personeli alınacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 şehre KPSS taban puanı gerekmeden 69 temizlik personeli alacak. İşe alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre yapılacak. İş başvurusu yapmak isteyenler temizlik personeli alımının hangi illerde, kaç kontenjan olduğunu araştırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 şehre 69 temizlik görevlisi alımı için başladı. Sözleşmeli olarak gerçekleşecek işe alımlar ile ilgili detaylar merak ediliyor.

TEMİZLİK PERSONELİ ALAN İLLER VE KONTENJAN SAYILARI

Adıyaman 1 Kişi,

- Ağrı 1 Kişi,

- Aksaray 1 Kişi,

- Bakanlık Merkez teşkilatı 20 Kişi,

- Ankara 5 Kişi,

- Balıkesir 1 Kişi,

- Bayburt 2 Kişi,

- Bingöl 1 Kişi,

- Burdur 1 Kişi,

- Bursa 1 Kişi,

- Çorum 1 Kişi,

- Erzurum 1 Kişi,

- Gaziantep 2 Kişi,

- Giresun 2 Kişi,

- Iğdır 1 Kişi,

- İstanbul 6 Kişi,

- İzmir 4 Kişi,

- Kahramanmaraş 1 Kişi,

- Kars 2 Kişi,

- Konya 1 Kişi,

- Kütahya 1 Kişi,

- Malatya 1 Kişi,

- Mersin 1 Kişi,

- Muğla 2 Kişi,

- Muş 1 Kişi,

- Niğde 1 Kişi,

- Osmaniye 1 Kişi,

- Sakarya 1 Kişi,

- Samsun 3 Kişi,

- Şanlıurfa 1 Kişi,

- Zonguldak 1 Kişi,

69 TEMİZLİK PERSONELİ İŞE ALIM ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

KPSS’den (2020-KPSS Ortaöğretim) P94 puanı almış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak

Sağlık bakımından temizlik personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

Ortaöğretim mezunu olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ İŞ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 26 Ekim 2022, 5 Kasım 2022 tarihleri arasında alınıyor.

BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILIYOR?

Temizlik personeli iş başvurusu e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

TEMİZLİK PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz 2022'de asgari ürete ve kamu çalışanlarına yapılan zam ile birlikte temizlik personellerinin maaşı 8.400 TL oldu.

tgrt haber