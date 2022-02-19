2022 Uzman Erbaş alımları ne zaman? Başvurular başladı mı?

On binlerce aday uzman erbaş için başvuruların açılmasını bekliyor. İş başvurusu yapacak adayların en çok araştırdığı konulardan biride uzman erbaş başvuru şartları

Başvurular başladı mı?

Uzman erbaş alımıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvurular başlayınca haberimizde yer alacaktır.

Uzman erbaşlık için başvurular nasıl yapılmaktadır

Uzman Erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz Uzman Erbaş alımları duyurulmadığı için şartları belirten kılavuz yayımlanmadı. Aşağıdaki şartlar önceki senelerde Uzman Erbaş alım şartlarıdır, şartlarda köklü bir değişiklik yapılacağı düşünülmüyor genel olarak aynı şartların olacağı tahmin ediliyor. Yeni duyurular gedikçe haberimizde paylaşacağız.

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinde ‘’Uzman Erbaş Olur’’ kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak

Uzman Onbaşı adayları için; en az ilköğretim mezunu, Uzman Çavuş adayları için ise en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Ön Başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman, jandarma veya jandarma uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

Yazılı sınav,

Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol,

Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü)

Fiziki yeterlilik testi (FYT),

Mülakat,

Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri tüm seçim aşaması sınavlarından başarılı olan adaylar içindir.)

Fiziki Değerlendirme aşamasında nelere bakılmaktadır

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği' esaslarına göre Fiziki Değerlendirmeye tabi tutularak, adayların boy ve kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda boy ve kilo ile ilgili şartları taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

UYARI: Milli Savunma Bakanlığı henüz 2022 uzman erbaş alım şartlarını paylaşmadı. Bakanlık tarafından yapılacak paylaşımda özel şartlar ve genel şartlarda değişiklik olabilir.

Kaynak: Kamu Bülteni