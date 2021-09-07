2021 yılı Eylül Ayında 2500 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Yapılacak

2021 Ocak ayında 5000 Jandarma uzman erbaş alımı yapılmıştı. JGK uzman erbaş eğitim süreleri göz önüne alındığında 5 bin kadronun üzerine 2500 kadro daha alım yapmaktadır. Peki Kimler Jandarma uzman erbaş olabilir? başvurular nereden nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Konunun detayı haberimizde...

Jandarma uzman erbaş başvuruları alınması bekleniyor. Bilindiği üzere Jandarma 5 bin sözleşmeli olarak hizmet verecek uzman erbaş alımını Ocak 2021 tarihinde almıştı. JGK uzman erbaş eğitim süreleri göz önüne alındığında 5 bin kadronun üzerine 2500 kadro daha alım yapmaktadır.

Jandarma başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler ilgili kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılıyor?

Jandarma uzman erbaş alımı için ayrıntılı bilgiler 5 bin kadro başvurularına göre kılavuz şeklinde sunulmuştu. O kılavuzdan uzman erbaş alımı başvuru şartlarını sizler için derledik. Jandarma Genel Komutanlığı başvuru yapmak isteyen kişiler uzman erbaş başvuru şartlarını merak ediyor.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru yalnızca "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yapılmaktadır.

JGK Jandarma Uzman Erbaş Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C vatandaşı ile erkek aday olmak,

Başvuruda bulunacak kişilerin mezuniyet şartlarına uygun olması (Asayiş-Komando),

En az lise mezuniyeti aranıyor. Bunun yanı sıra ön lisans ve lisans bölümleri’nin tamamı başvuru yapabilir.

Nüfus kaydına göre 1 Ocak itibari ile 20 yaşından gün almak ve 27 yaşını doldurmamak,

Askerlik görevini yaparken ‘’Askerliğe elverişli değildir’’ raporuna sahip olarak terhis edilmemiş olmak,

Sözleşmeli er ve erbaşlardan en az 3 yıl görev yapmış olması şarttır. Dolayısı ile 29 yaşını doldurmamış olmak,

Seçme sınavlarını başarılı bir şekilde seçmek ve sevk edildikleri hastaneden ‘’Uzman Erbaş Olur’’ kayıtlı sağlık kurulu raporu almak.

Yukarıda jandarma uzman erbaş başvuru şartları yer almaktadır. Askeri alımlar anlık olarak sunulacaktır.

Kaynak:kamupersonelialim.com