2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? 2021 Bekçi maaşları ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının yayınladığı duyuruya göre 10 bin alım yapılacağı yönünde. Yapılan alımlara kimlerin başvurabileceği ve alımlar hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden yapılır? Bekçi başvuruları nasıl yapılır? 2021 Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi alımları için aranan şartlar neler?

Bekçi yada jandarma olmak isteyen binlerce kişi duyuruları yakından takip ediyor. Mahalle ve çarşı bekçi alımlarını emniyet genel müdürlüğü, polis akademisi ve jandarma genel komutanlığı tarafından yapılmakta. Emniyet genel müdürlüğü 10 bin bekçi alımı yapacaklarını duyurmuştu.

2021 YILI BEKÇİ VE JANDARMA ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bekçi alımları yapacağı duyurusundan sonra Bekçi olmak isteyenler bekçi ve jandarma alımlarını yakından takip etmeye başladılar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı duyurusu yapıldı fakat, alınacak 10 bin bekçi alımları için herhangi bir tarih belirtilmedi.

2021 Yılı Bekçi Maaşları Ne Kadar?

Bekçi maaşları öğrenim durumuna farklılık göstermektedir.

2021 Yılı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaşları;

*İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

*Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

*Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

PA EGM 10 Bin Bekçi Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

*En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

*Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

*Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

*18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

*Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

*Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

*Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

*Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

*Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

*Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

*Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

*Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

*Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Nasıl ve nereden Başvuru Yapılır?

Adaylar ön başvurularını http://www.pa.edu.tr adreslerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapacak. Ön başvuruları kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkurlara katılım sağlayacak.