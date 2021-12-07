2021 ASDEP alımı olacak mı? ASDEP 2000 Yeni Personel Alımı Bekleniyor!

Personel alımları devam ediyor peki hangi kurumlar personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir? Kimler hangi kurumlara başvuru yapabilir?

2021 Asdep alımı olacak mı?

Her yıl Şubat ayında açıklanan ASDEP alımları Ekim ayı oldu halen açıklanmadı. Adaylar 2021 yılı için en az 2000 kontenjana ASDEP personel alımı bekliyor.

2021 de ne kadar memur alınacak?

2019!da 1000 ASDEP personel alımı yapılmıştı. 10 binlerce aday uzun süredir ASDEP alımı kontenjanlarının aslığından şikayetçi. ASDEP alımı için hiç olmazsa 2021 yılı bitmeden 2000 kontenjan açıklanması ve sürecin başlatılması bekleniyor.

ASDEP alımları kontenjanlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl 817 kadroya başvurular yapılırken, daha önceki yıl 1000 kadro verilmişti. ASDEP alımı kontenjanlarının aynı şekilde en az iki kat artırılarak yapılması isteniyor. İşte 1000 ASDEP alımındaki kontenjanlarına dair detayla

328 sosyal hizmet

81 sosyoloji,

232 PDR,

256 psikoloji,

50 aile ve tüketici bilimleri,

53 çocuk gelişimi olmak üzere toplamda 1000 ASDEP personel alımı yapılmıştı.

ASDEP alımı şartları nelerdir?

Adayların en az lisans düzeyinde eğitim veren

Sosyal Hizmet,

Sosyal Hizmetler,

Sosyal Çalışmalar,

Psikoloji,

Sosyoloji,

Çocuk Gelişimi,

Aile ve Tüketici Bilimleri,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olması gerekiyor.

kaynak:kamu personel alımları