12 Kamu Kurumu 9700 Memur ve Kamu Personeli Alımı Yapacak. 9700 Memur Başvuru Şartları Nelerdir?

9700 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar hangi kadroda yapılacak? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları Neler?

12 kamu kurumu ve kuruluşu 9700 kamu personeli alımı yapıyor. Memur alımı ve personel alımı ilanlarına kimlerin başvuru yapabileceği paylaşıldı. Her kurumun kendine özgü başvuru şartları bulunuyor. Kurumların mavi yazan başlıklarına tıklayarak ilan detaylarına ulaşabileceksiniz. Haberlerin içerisinde kılavuzlar, başvuru adresleri ve iletişim bilgileri bulunuyor.

GSB 350 Kamu Personeli Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu personeli alımı yapacak. İŞKUR üzerinden paylaşılan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 350 adet kamu personelinin alınacağı belirtildi. Başvuru yapacaklar için başvuru şartları, başvuru şekli ve ilana ilişkin tüm detayları sizin için hazırladık. Başvuru yapacaklar için alımı yapılacak şartlar arasında KPSS puan şartının aranmadığı belirtildi. Spor uzmanı alımı ve antrenör alımı yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alımı

Gaziantep Büyükşehir Belediye kamu personeli alımı yapacak. Yerel yönetimler sayfası üzerinden paylaşılan ilanda Belediye Başkanlığı bünyesine 50 devlet memur alımı yapılıyor.

Giresun Alucra Belediyesi Kamu Personeli Alımı

Kamu kurumu düz memur alımı ve itfaiyeci alımı ilanı yayınlandı. Adaylarda aranan şartlar ile birlikte başvuru şekli paylaşıldı. İşe alınacaklara 5-7 bin TL maaş verilecek. Alımı Alucra Belediye Başkanlığı yapacak. Yerel Yönetimler sayfası üzerinden 1 düz memur alımı, 1 V.H.K.İ memur alımı, 2 zabıta memuru alımı, 2 itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 125 kamu personeli alımı yapacak. Başvuruda bulunacak kişileri için kurum tarafından yapılan açıklamada alınacak 125 İtfaiye eri alımı olacağı açıklandı.

İŞKUR TYP 81 Şehir Personel Alımı Başvuru Ekranı

Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Programları kapsamında okullara ve kurumlara personel alımı başvuruları başladı. İŞKUR TYP başvuru ekranı faal bir vaziyette başvuruları almaya başladı. Şuan 13 şehir öncelikli olarak alıma başlamıştır. Günlük olarak başvuru ekranından diğer şehirlerde ilana çıkacaktır. İŞKUR ilanları için başvuru ekranı sunuldu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı MAPEG 50 Uzman Yardımcısı Alımı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 50 kişi kamu personeli alımı yapıyor. Bakanlık ilanları başvurular 25 Ağustos 2021 ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Alımı yapılacak kişilere ortalama 8 bin TL maaş ödenecek.

Tarım Kredi Konya Birliği 37 Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Birliği kamu personeli alımı yapacak. Paylaşılan ilanda toplama 2 farklı unvanda 37 adet kamu personelinin alınacaktır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürlüğü 6 Mühendis Alımı

Kamu kurumu ve kuruluşlarında daimi kapsamda işe girmek isteyenler bu ilanları kaçırmayın. Antalya şehrine Tarım personel alımı hangi şartlarda yapacağı kılavuz halinde sunuldu.

Dışişleri Bakanlığı Sekreter Alımı

Dışişleri Bakanlığından kamu personeli alımı duyurusu yayınlandı. Yayınlanan personel alımı ilanına göre Birleşmiş Milletler Bünyesinde çalışmak üzere sekreter alınacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 Memur Alımı

Kahramanmaraş Belediyesi’nde açık kadroların tamamlanması şeklinde gerçekleştirilecek. Kadın ve erkek adaylardan başvuru esnasında KPSS koşullarını ve tüm kılavuz ayrıntılarına özen göstermesi bekleniyor.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta Alımı

Türkiye genelinden başvuruları alınacak ilana kimlerin başvuru yapabileceği kılavuz şeklinde sunuldu. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bu alımı gerçekleştirecek. Başvuru kılavuzunu inceleyerek işlem yapınız.

GSB 1000 Kamu Personeli Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Bakanlık alımına başvuru yapacaklardaki üst yaş sınırı 65 olarak ilan edildi. GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılacak.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 Personel Alımı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 personel alımı yapacağını açıkladı. Belirli kadrolara yapılacak öğretim elemanı alımlarında adayların atama kriterlerini yerine getirmesi bekleniyor