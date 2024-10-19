AFAD ve Ekipler Harekete Geçti!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kişilerin hızlı bir şekilde saha taramalarına gittiklerini belirtti. Çalışmaların bozulmadığını ifade eden Yerlikaya, bu türde performansın dayanıklılığının her şeyden önce geldiğini vurguladı. Ekiplerin olay yerinde aktif bir şekilde görev yaptığı belirtilirken, depremin mevcut olduğu en aza indirmek için çabaların devam ettiğini iletti.Yerlikaya, depremin ardından etkilenen kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve bu tür afetlerde birlik ve beraberlik içinde geçirdiği süreyi vurguladı. Bakan, "Allah egemenliğimizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.