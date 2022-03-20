Pandemiyle Birlikte El Örgü İpliğine Talep Arttı!

Covid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana insanlar evde vakit geçirmenin yollarını ararken, bu süreçte yeni bir hobi edinmek isteyenlerle birlikte el örgü sektöründe büyük bir canlanma oldu. Karantina ve kapanma süreçlerinde oluşan boş zamanla ve artan endişeyle, insanlar - erkekler, kadınlar ve çocuklar - örgü örmeye yöneldiler. Hatta birçok kişi sadece iplik kullanarak örme becerisini öğrenmekle kalmadı, sosyal medya platformlarında yaptıkları el örgüsü ürünleri perakende satış yapmaya da başladı. El örgüsü sektöründeki bu canlanmayla ilgili hobitu.com kurucusu Erkan Tunçelli görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı. “Koronavirüs salgınından bu yana, hobi malzemelerinde ve ip satışlarında ciddi bir artış yaşandı. Özellikle örgü kitleri, amigurumi ipi, makrome ipi ve etamin ipi kategorilerine yoğun talep oldu.” Bu kategorilere yoğun talep olmasının nedenleri nelerdir? “Pandemi sürecinde birçok kişi el örgüsüne yeni başladı ve örgüye yeni başlayanların tercihi genellikle örgü kitleridir. Örgü kitleri, yapmak istenen örgü işi için gerekli olan bütün malzemeleri içermektedir. Bu da örgüye yeni başlayanların kafa karışıklığı yaşamadan doğru malzemelere ulaşmalarını sağlamaktadır.”

Amigurumi ise basitçe örgü veya tığ işi peluş oyuncaklara verilen isimdir. Pandemi döneminde bu oyuncaklar da popülerlik kazandı ve sonuç olarak daha fazla insan bu el sanatına uygun tığ işi desenlerini ve iplik türlerini araştırmaya başladı. Makrome ipleri son yılların en popüler ürünleri olup, bu ürün yelpazesinde farklı tipte ürünler yer almaktadır. Bunlar halat ipi, bükülmüş ip, tarama ipi ve mumlu iptir. Makrome ipleri ile birçok ürün yapılabilmektedir. Makrome ipi, çanta, mücevher veya modaya uygun anahtarlık gibi moda ürünleri için de mükemmeldir.

El Örgüsünün Faydaları

Örgü örmenin eğlenceli ve yaratıcı olmasının yanı sıra sağlığa da faydaları vardır.

1-S tresi Azaltır

Örgüyü oluşturan tekrarlayan ve ritmik hareketler rahatlamanın anahtarıdır. Yapılan çalışmalarda halsiz, stresli ve depresif olanlar örgü örerek kendilerini rahatlatabildikleri görüldü. Ne kadar çok örerlerse, o kadar az endişeli ve korkulu hale geldiler.

2-Alzheimer'a Karşı Korur

Bir araştırmaya göre, örgü örmek bir zihinsel egzersiz de olduğu için bunama riskini azaltabilmektedir.

3- Çocuklarda Gelişimi Destekler

Örgü sayesinde çocuklar odaklanmayı ve konsantrasyonu öğrenebilirler. Ayrıca yazı yazmak için gerekli olan ince motor becerileri de kazanabilirler.

4- Ruh Sağlığını Olumlu Yönde Etkiler

Yapılan çalışmalarda, örgü ören erkekler arasında daha düşük şiddet oranları gözlemlendi. Ayrıca, örgü örmenin bağımlılığı da azalttığı bilinmektedir.