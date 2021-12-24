Mevlana Haftası etkinlikleri devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik Mevlana Programı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, büyük Türk mutasavvıfı ve düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi’yi Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda bir program düzenledi. Program Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in açılış konuşmaları ile başlarken, Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayatının slayt sunumuyla devam etti.
Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Kreşi öğrencileri tarafından hazırlanan programda yaşları 3 ile 5 yaşında olan çocuklar semazen gösterimi yaptı. Çocukların semazen gösterimi katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.İHA
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|P
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|29
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|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
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|18
|26
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|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
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|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
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|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
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|19
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|19
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|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
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|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
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|44
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|18
|41
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|38
|4. Arsenal
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|15
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|8. Wolverhampton
|18
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|22
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|17
|20
|12. Brentford
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|20
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|20
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|17
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|16
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|16
|13
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|15
|11
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|18
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|10