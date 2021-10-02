Jawline Nedir? Jawline Kimler Yaptırabilir? Jawline İlerde Kemik Erimesine Mi Yol Açıyor?

Popüler dolgu uygulaması olarak karşımıza çıkan jawline dolgu kişinin yüzünü zarif, ince ve güçlü göstermektedir.

Üst ve orta yüz bölgesindeki şakak, alın, göz çevresi, elmacık kemikleri ve yanaklara dolgu uygulaması yapılabilmektedir. Aynı şekilde alt yüz bölgesinde ki çene hattına ise Jawline olarak adlandırılan bir dolgu uygulanır.

Dudaktan aşağıya doğru inen marionette çizgileri ve mental çizgilere de bu operasyonda dolgu yapılabilir.

JAWLİNE İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Doktorunuz enjeksiyon bölgesini uyuşturur.

Uyuşturulduktan sonra, mandibula boyunca birden fazla bölgeye stratejik olarak az miktarda dolgu jeli enjekte edilecektir. Dolgu maddesinin içeri girmesine yardımcı olmak için bir kanül kullanılabilir.

Doktorunuz yavaş gitmeli ve tedavi sırasında her enjeksiyonun sonuçlarını sürekli olarak değerlendirmelidir.



Çene dolgusu tedavisi baştan sona yaklaşık 30 dakika sürer.

GEÇİCİ "V" ŞEKLİ

Çene dolgusu sonsuza dek yüz üzerinde etkisini göstermediği için çene dolgusu yaptırdıktan belli bir süre sonrasında etkisini yitirmektedir. “V” şeklini alan yüz farklı bir hava katmaktadır. Bundan dolayı jawline yaptırmak adeta bir akım gibi birçok kişinin ilgisini çekmektedir.

Kriter olarak kişinin sadece gönüllü olması bu işlem için yeterli olmaktadır.

SARKMALARI ENGELLİYOR

Jawline cilt sarkması şikayeti olanlar için de çözüm sağlamaktadır. Ağzın köşesinden inen çizgiler ile çene etrafında yer alan çentiklere çene dolgusu işlemi uygulanır ve cilt sarkmaları ortadan kaldırılır.

JAWLİNE ÜCRETLERİ

Jawline işlemi fiyatı şeçilen yer ve malzemenin kalitesine göre değişmekle birlikte oldukça dikkat edilmesi gereken bir detaydır.

kaynak:ensonhaber