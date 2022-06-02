İpekyolu'ndan kadınların üretimine destek

Daha önce Bostaniçi Eğitim Merkezinde hizmet veren tekstil üretim atölyesi, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları ile Maya Kadın Yaşam Merkezi’nde de faaliyete girdi.

Maya Kadın Yaşam Merkezi’nde dikiş-nakış eğitimi alan 20 kursiyer, eğitimlerinde ustalaştıktan sonra İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü’nün forma, eşofman ve mont üretimine geçtiler.

Kursiyerler aynı zamanda İpekyolu Belediyesinin etkinliklerinde kullanılan tişört, fular, maske gibi ürünlerin de tasarımlarını yaparak belediyenin bütçesine katkı sağlıyor.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bu atölyelerle kadınlarımızın sosyal hayatta kalkınmalarına destek olarak belediye bütçemize katkı sağlamış oluyoruz. Kadınlarımızın buralarda bir şeyler öğrenmeleri kendilerine ve bizlere destek sağlamaları bizi daha çok mutlu ediyor. Tek gayemiz toplumun tüm kesimlerinin hem üretim süreçlerine katılması hem de ortaya çıkan refah artışından yararlanmasıdır. Bu çalışmada özellikle dejavantajlı bireylerin ev ekonomisine katkı sunmasını sağlamaktayız” dedi.