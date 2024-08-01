Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma haberleri, Hollywood dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Çiftin ayrıldığına dair iddialar, uzun süredir medyada yer almakta ve merakla takip edilmektedir.

SON GÜNCELLEMELER:

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanacağına dair söylentiler, çiftin son dönemdeki gerginliği ve ayrılık haberlerinin ardından daha da güçlendi. The Mail'in haberine göre, çiftin son bir uzlaşma çabasının başarısız olması sonucu boşanma sürecine hız verdikleri belirtiliyor. Çiftin birbirlerini uzun süredir kameralarda görmemesi ve Affleck'in, Lopez'in 55. yaş günü için düzenlenen büyük partiye katılmaması, bu iddiaları destekler nitelikte.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNÜN ARDINDAN:

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıl önce Georgia eyaletindeki 7 milyon pound değerindeki malikânede büyük bir törenle evlenmişti. Bu düğün, çiftin aşkının ve bağlarının ne kadar güçlü olduğunu simgeliyordu. Ancak son gelişmeler, bu romantik tabloya gölge düşürdü.

NEDENİ NE OLABİLİR?

Henüz çiftin boşanma nedenine dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak, uzun süredir birlikte görülmemeleri ve sosyal medyada yalnızca tekil paylaşımlar yapmaları, ilişkilerinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanıp boşanmayacağına dair kesin bir bilgiye ulaşılamamışken, bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için gözler çiftin ve temsilcilerinin açıklamalarında olacak.