İUP Maaşları İçin Geri Sayım Başladı

İŞKUR, henüz resmi bir ödeme takvimi açıklamış değil, ancak Ekim ayı itibarıyla İUP maaşlarında bir artış yapılması planlanıyor ve bu artışın aylık miktarı 12 bin TL'ye çıkaracağı belirtiliyor; bu nedenle sistemde bazı güncellemelerin yapılması gerekebilir.

Ödemelerin Hesaplara Yatması ve Gün Sayısına Göre Hesaplama

İUP katılımcıları, maaşlarının banka hesaplarına yatırılacağını ve bu ödemelerin, programda çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanacağını öğrenmiş durumda; böylece katılımcılar, ne kadar süre çalıştıklarına bağlı olarak alacakları maaşları sabırsızlıkla bekliyor.