İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor...

İsrail ile Hamas arasında çatışmalar sürerken gelen son dakika bilgisine göre İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, son olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, İsrail'in saldırı öncesi Beyrut’un güneyi için yeni tahliye emirleri yayınladığı biliniyordu.

TARİHİ BEYRUT'TAN ALEVLER YÜKSELİYOR

Saldırı anına ilişkin görüntüler ise endişelere yol açtı.

Görüntülerde tarihi Beyrut'un alevlere teslim olduğu görüldü.

Ayrıca, sosyal medya hesaplarından kısa sürede hızla yayılan görüntülere, "korkutucu" , "endişe verici" yorumları yapıldı.

ACI BİLANÇO ARTIYOR

Ülkede geçtiğimiz yıl 8 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 23’e yükseldiğini bildiren Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaralananların sayısının ise 9 bin 526’ya ulaştığını duyurdu.

Ayrıca, açıklamada, ölenlerin 127’sinin çocuk, 261’inin ise kadın olduğu belirtildi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi Beyrut’un güneyi için yeni tahliye emirleri yayınlamıştı.