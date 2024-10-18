İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Katz'ın, dünya genelindeki görüştüğü mevkidaşlarına İsrail ordusunun saldırısında Sinvar'ın Gazze'de hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj gönderdiğini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan Sinvar'ı sorumlu tutan Katz, Sinvar'ın ölümünün "İsrail'in askeri başarısı ve İran'a karşı zafer olduğunu" ileri sürdü.

Katz, Sinvar'ın ölümünün "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest kalması, Gazze'de Hamas ve İran'ın kontrolü olmayacağı yeni bir gerçeklik oluşturmak için fırsat olduğunu" iddia etti.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Sinvar’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, Sinvar'ın Gazze’nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan Hamas ise Sinvar'ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddialara dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Yahya Sinvar kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.