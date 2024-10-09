Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Baalbek'in batısındaki Saide beldesine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kadınla birlikte çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan saldırılara karşılık Hizbullah'tan İsrail tarafındaki sivil yerleşimler ve askeri bölgeleri hedef alan füze, İHA ve topçu atışlarıyla karşılıklar veriliyor.

Hizbullah, Lübnan'a 2 noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttüğünü duyurdu

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Lebbune bölgesinden sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Topçu atışları ve roket saldırılarıyla Hizbullah mensuplarının bölgeyi hedef aldığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin geri çekildiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesine de İsrail askerlerinin sızmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, söz konusu askerlerin patlayıcılarla hedef alındığı, ve çatışmaların ardından İsrail askerlerinin püskürtüldüğü bildirildi.

Hizbullah, üst üste iki gündür İsrail ordusunun Lebbune bölgesinden sızma girişiminde bulunduğunu ve İsrail askerlerinin geri püskürtüldüğünü duyuruyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Salih Emhez olduğu aktarıldı.

NNA'da dün gece yayınlanan haberde İsrail ordusunun, ülkenin batısındaki Lübnan Dağı bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 3 askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin dün bir askerin de bugün Lübnan'ın güneyinde yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin tedavi için hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Lübnan, İsrail saldırılarında ilk kez Devlet Güvenlik Kurumundan bir kişinin öldüğünü duyurdu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nebatiye iline bağlı Kafr Tebnit beldesine İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda önce yaralanan Devlet Güvenlik Kurumu mensubu Muhammed İdris'in daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha önce İsrail saldırıları sırasında Lübnan ordusundan 3 askerin hayatını kaybettiği açıklanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından daha hassas görevler yürüten Devlet Güvenlik Kurumu mensuplarından bir kişinin saldırılar sırasında yaşamını yitirdiği ilk kez duyuruldu.

İsrail ordusunun Bekaa'ya saldırısında 2 kişi öldü

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Bekaa'daki el-Halaniye beldesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırının ardından bombalanan evde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tayrdeba beldesinde, daha önceki saldırılarda açılan bir çukuru dolduran 2 buldozeri hedef alması sonucu 6 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyindeki Dahiye bölgesi ile ülkenin batısındaki Lübnan Dağı ve çeşitli bölgelerde orta irtifada uçuşlar gerçekleştiriyor.

Bu arada Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezinde "ciddi tehlike" anlamına gelen 3. seviye uyarı alarmı çaldı.

Alarmların çalmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 119 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.