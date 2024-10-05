İsrail ordusunun Orta Doğu topraklarında süren katliamı devam ediyor.

Lübnan sınırında saldırılarına hız veren İsrail ordusu, korkunç bir saldırıya daha imza attı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan’ın güneyini hedef aldı.

CAMİYİ VURDULAR

Caminin, Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla vurulduğu öne sürüldü.

"CAMİ İÇİNDEKİ KOMUTA MERKEZİNİ VURDUK"

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan'da Salah Gandur Hastanesi'nin bitişiğindeki bir caminin içinde bulunan ve İsrail'e yönelik terör saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılan komuta merkezinde faaliyet gösteren Hizbullah üyelerini vurdu" ifadeleri kullanıldı.