Lübnan resmi ajansı NNA, sabah saatlerinde Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerine, öğle saatlerinde ise Hureyk bölgesine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Hades'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları St. George Hastanesi çevresini hedef aldı.

Şiyah'ta Kurtuluş Meryem Ana Kilisesi yakınındaki 12 katlı binaya düzenlenen ilk saldırıda roketin patlamadığı, ikinci saldırıda ise binanın tamamıyla yerle bir olduğu aktarıldı.

Burc el-Baracine bölgesinde ise Ali Nasır Lisesi'nin arka tarafına çok şiddetli bir saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Beyrut'ta hasar gören ilk kilise

Beyrut'ta İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören ilk kilise olan Kurtuluş Meryem Ana Kilisesi Papazı Jean Baroudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in yakındaki bir binayı hedef alan saldırısı sonucunda kilisenin üç büyük cam cephesi paramparça oldu." dedi.

Baroudi, İsrail'in tehditlerinin ardından sabah ayinini iptal ettiklerini ve saldırı sonucunda cemaatten yaralanan olmadığını belirterek "Bu, bize sadece 60 metre mesafede gerçekleşen ilk saldırı." ifadesini kullandı.

Öğle saatlerinde 4 hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, sabah düzenlediği saldırıların ardından öğle saatlerinde de Beyrut'un güneyini hedef aldı.

İsrail ordusunun, Dahiye'de bulunan Hureyk bölgesine yarım saat içerisinde 4 şiddetli hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin semalarını toz ve duman bulutu kaplarken çok sayıda bina hasar gördü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu sözcüsü, saldırı tehdidinde bulunmuştu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, saldırılar öncesinde Hades, Şiyah, Burc el-Baracine ve Hureyk bölgelerinde bazı noktaların işaretli olduğu haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek bu bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada son bir haftada Beyrut'un güneyine 50 hava saldırısı düzenlendiği öne sürülmüştü.