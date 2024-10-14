İsrail'den İtiraf, Hizbullah Savunma Sistemlerini Alt Etti mi?

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bu saldırı, İsrail'in güçlü hava savunma sistemine karşı büyük bir başarı elde etti. Ülkede dört askerin hayatını kaybetmesi ve elli sekiz askerin yaralanması, bu eylemin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Saldırının ardından, savunma sistemlerinin neden devreye girmediği ve sirenlerin neden çalmadığı gibi sorular gündeme gelirken, bu durum, Hizbullah'ın askeri yeteneklerinin arttığını gösteriyor. Özellikle, İHA'ların radarları nasıl aşabildiği ve bu tür saldırıların gelecekte nasıl bir tehdit oluşturacağı, İsrail’in güvenlik stratejilerini sorgulamanıza yol açabilir.Hizbullah'ın gerçekleştirdiği İHA saldırısının en çarpıcı noktalarından biri, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin etkisiz hale getirilmesidir. Yedioth Ahronoth'ta yer alan habere göre, Hizbullah, saldırı sırasında karmaşık bir füze bombardımanı uygulayarak, radarları bozmayı başardı. Bu durum, Hizbullah'ın askeri taktiklerini ve teknolojisini geliştirdiğinin bir göstergesi olarak algılanıyor. Demir Kubbe'nin radarları etkisiz hale geldiğinde, saldırı sirenleri de çalmadı ve bu durum, İsrail'in alarm sisteminin ne denli haşin bir açıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Böyle bir gelişme, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda psikolojik bir üstünlük sağlıyor; bu da düşman üzerinde derin bir korku ve belirsizlik yaratıyor.

İSRAİL, BU SALDIRIYI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

İsrail ordusu, Hizbullah'ın bu saldırısının ardından, savunma sistemlerinin neden devreye girmediğini araştırmaya başladı. Bu durum, yalnızca bir askeri kayıp değil, aynı zamanda stratejik bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. İHA'ların nasıl bu kadar etkili olabildiği, gelecekteki saldırı senaryolarının nasıl şekilleneceği ve buna karşı alınacak önlemler, İsrail'in güvenlik politikalarının yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir. Ayrıca, bu tür saldırılara karşı alınacak önlemler ve uluslararası güvenlik iş birliklerinin nasıl değişeceği konusunda da önemli tartışmalar başlatabilir. Hizbullah'ın bu başarıları, bölgedeki güç dengelerini değiştirebilir ve yeni bir çatışma dinamiği yaratabilir.