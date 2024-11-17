Bir yıldan fazla süredir İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor.

İsrailli katillerin saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor.

İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.

Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.

67 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 67 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in aynı bölgede yine saldırılardan kaçanların sığındığı bir evi hedef alması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya'da başka bir eve İsrail'in düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bölgeyi bombalamaya devam etmesi ve kuşatması nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yapamadığı aktarıldı.

YARALILAR VE HAYATINI KAYBEDENLERİN NAAŞLARI HASTANEYE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası yaralanan ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.