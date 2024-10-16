İsrail ordusunun gıda, su, yakıt, ilaç dahil hiçbir şeyin girişine izin vermediği bölgede açlık krizi her geçen gün daha da derinleşiyor.

İsrail, 6 Ekim'de "Hamas'ın gücünü yeniden toplamasını engelleme" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırılar Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'da yoğunlaşıyor.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda saldırılar nedeniyle elektrik ve su gibi temel hizmetler artık yok. İlaç ve gıda konusunda büyük sıkıntı yaşanan bölgede altyapı da büyük yıkıma uğradı.

Bomba yüklü robotlarla yıkım

İsrail ordusu, Cibaliya'daki yıkım ve katliamları gerçekleştirmek için askerlerin yanı sıra bomba düzenekli robotları da kullanıyor.

Cibaliya'da "Safi" depolarının karşısındaki sivil yerleşim alanın yerle bir edilmesi için söz konusu bomba yüklü robotların kullanıldığı belirtiliyor.

Bomba yüklü robotlar, ilk kez mayısta İsrail askerlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'na girişi sırasında kullanılmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bomba yüklü robotlar ve varil bombaları kullandığını söyledi.

Sevabite, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nın altyapı, konut ve hizmet binalarını kapsayan "sistematik yıkım operasyonu" kapsamında kamptaki ve çevresindeki binaları ateşe verdiğini veya havaya uçurduğunu ifade etti.

Ambulans ve kurtarma ekiplerinin yaralılara ulaşmasına izin verilmiyor

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu bugün Cibaliya'nın kuzeybatı bölgeleri ile Beyt Lahiya'ya yönelik topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

İsrail askeri araçlarından ve İHA'larından Cibaliya'nın batısı ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Saftavi bölgesine yoğun ateş açıldı. Saldırılarda birçok Filistinli yaralandı.

Yaralıların çıkarılması için bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans ve sivil savunma ekipleri ise yine İsrail engeline takıldı. İsrail güçlerinin doğrudan hedef alması nedeniyle ekipler söz konusu bölgelere ulaşamıyor.

İsrail kuzeydeki bölgeleri denizden de vuruyor

İsrail ordusu kara ve hava saldırılarının yanı sıra Gazze kentinin kıyı kesimini ve kuzeydeki bölgeleri denizden de vuruyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Nasr Mahallesi'nde bir evin bombalandığını, hastaneye 5 ölü ve 8 yaralı getirildiğini aktardı.

Ayrıca Gazze kentinin Zeytun ve Sabra mahallelerinin de İsrail topçusu tarafından yoğun şekilde vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltmayı hedeflediği belirtiliyor

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yeniden kara saldırısı başlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti.

Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulamasına yönelik Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.

Uzmanlar, İsrail'in bu yeni saldırı dalgası ve sözde "tahliye emirleriyle" bölgeyi Filistinlilerden arındırarak işgal altında "askeri bölgeye" çevirmeyi amaçladığını belirtiyor.