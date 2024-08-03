Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un kariyer planlamasındaki gençlerin yanında olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İş ve meslek danışmanlarımız üniversite tercih aşamasında 50 bin 315 öğrencimize meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti verdi. Son 5 yılda 15-19 yaş arasında 874 bin 962 gencimiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalandı. Geleceğini emin adımlarla inşa etmek isteyen gençlerimizi İŞKUR il müdürlüklerimize davet ediyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız sizleri bekliyor."