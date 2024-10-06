Gazze'ye ölüm yağdıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, savaşı geniş bir alana yaymak için Lübnan'a da saldırmaya devam ediyor..

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'in kışkırtmalarına sessiz kalamayan İran da geçtiğimiz günlerde İsrail'e yaklaşık 500 füze ateşledi..

Saldırı sonrası başkent Tel Aviv dahil birçok noktada hasar oluşurken, İsrail Savaş Kabinesi İran'a misilleme kararı aldı.

İSRAİL KARŞILIK VERECEĞİNİ DUYURDU, İRAN YANIT VERİRİZ DEDİ

İsrail'in İran'a vereceği misilleme konuşulurken, İran olası karşı saldırıya yanıt vereceklerini duyurdu.

İRAN YARIN SABAHA KADAR TÜM UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Petrol tesisleri ve nükleer santrallerin vurulabileceği ihtimallerinin konuşulduğu İran'dan dikkat çeken bir karar geldi.

İran Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkedeki uçuşlar bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.