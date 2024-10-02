Hipersonik Füze Saldırısı

Bu saldırılarda, İsrail'in hava savunma sistemlerinin yetersiz kalması dikkat çekti; füzelerden biri, MOSSAD'ın ana karargahına yalnızca 150 metre mesafeye düştü ve burada 9 metre derinliğinde, 15 metre genişliğinde bir krater oluşturdu.

Yanıtlar ve Tehditler

Saldırının hemen ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu ve bu durumun "büyük bir hata" olarak değerlendirildiğini belirtti. Netanyahu, İran'a karşılık verme sözü verirken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Siyonist rejimin yıpranmış durumuna daha büyük darbeler vuracaklarını ifade etti.

Bölgedeki Gerilim ve Cevaplar

İran, saldırının meşru savunma hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini savunarak, bölgedeki güvenlik ihlallerine yanıt verdiklerini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ise, İran'a yönelik saldırılar karşısında İsrail'i korumak için ordusuna talimat verdi. Tüm bu gelişmeler, Orta Doğu'daki gerginliği daha da artırarak, yeni çatışma dinamiklerine yol açabileceği sinyallerini veriyor.