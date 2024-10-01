İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

"İRAN İLE ÇATIŞMAYA GİRMEYİN"

İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."