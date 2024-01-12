Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.
Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.
Teröristler Metina'da üs bölgelerine saldırdı
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki üs noktalarına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.
5 asker şehit, 3 ağır 8 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Kaynak: Ensonhaber
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.