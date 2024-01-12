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Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

Teröristler Metina'da üs bölgelerine saldırdı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki üs noktalarına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

5 asker şehit, 3 ağır 8 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: