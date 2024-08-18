Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yetişen İnci Kefali (Van Balığı), yapılan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları sonucunda çeşitli testleri başarıyla geçerek dünya pazarına girmeye başladı.

Yaklaşık 30 ülkeye konserve balık ihracatı gerçekleştiren Dardanel Ton, bir süredir üzerinde çalıştığı Zeytinyağlı İnci Kefali'nin üretimine ve pazarlamasına başladı. Yurt içindeki birçok noktada satılan ürün, kısa bir süre içerisinde yurtdışında da satışa sunulacak.

TÜRKMENOĞLU DUYURMUŞTU

Dardanel Ton'un İnci Kefali (Van Balığı) konservesi üretim ve test fabrikalarına gönderidiğini, balığın çeşitli deney ve lezzet testlerinden geçtiğini AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu duyurmuştu. Türkmenoğlu bundan aylar önce konserve olarak seri üretimine başlanması planlanan Van Balığının temin ve fizibilite çalışmalarını yerinde incelemek için Dardanel Ton Endüstriyel Direktörü (CEO) Hayrettin Ekici ve Dardanel Ton Satın Alma Müdürü Adnan Erdoğan’ın Van’a geldiklerini söylemiş ve kısa süre içerisinde üretimin başlayacağını aktarmıştı.

VAN VALİSİNİ BİLGİLENDİRMİŞLERDİ

Aylar önce Van’a gelerek Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Dardanel Ton yetkilileri, Van Valisi Ozan Balcı’yla da bir araya gelerek Van Balığının konserve kutusu içerisinde uzun raf ömürlü olarak yurtiçi ve yurtdışı satışına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuşlardı. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da hazır bulunuduğu ziyarette Vali Balcı desteklerinin tam olduğunu söylemişti.