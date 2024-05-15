BARCELONA'DAN GALATASARAY'A! İlkay Gündoğan Sarı-Kırmızılı Forma İçin Mi? Galatasaray'dan Büyük Hamle...

Barcelona'dan ayrılması beklenen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi gündemde. Galatasaray'ın bu transfer için büyük bir teklif yapacağı konuşuluyor.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı ve Barcelonalı yıldız İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. İlkay, Barcelona'da takımın performansını eleştirdiği için hedef haline gelmişti ve bu durumun transfer olasılığını artırdığı söyleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A MI GELECEK? Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şampiyonlukta avantaj sağlamış durumda ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı takıma katılması için ciddi bir hamle yapılması bekleniyor.

BU YAZ TEKLİF YAPILACAK Cimbom'un, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde teklif yapacağı haberleri gündemde. İlkay'ın daha önce Galatasaraylı olduğunu belirtmesi, transfer spekülasyonlarını güçlendiriyor.

BARCELONA İLE İLİŞKİLER GERİLDİ İlkay Gündoğan, Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle dikkat çekmiş ve eleştiriler nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. Bu durum, İlkay'ın Barcelona'dan ayrılma olasılığını artırdı.

BARCELONA'DAN GALATASARAY'A! #9917 İlker Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray'dan büyük teklif...

BARCELONA KARİYERİ Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki yıldız İlkay Gündoğan, bu sezon 49 maçta forma giydi ve 5 gol atarak 13 asist yapma başarısı gösterdi.