Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun konsolu satışlarında yeni dönem başlıyor. Artan fiyatlar son bir yılda yenilenmiş teknolojik ürün piyasasında hareketi artırmıştı. Kırılan, arızalanan telefon ve tabletler, parçaları yenilenerek piyasaya geri kazandırılıyordu.

TİCARET BAKANLIĞI'NA KAYIT ZORUNLULUĞU

Firmalar yeniledikleri telefonları, isteklerine bağlı olarak Ticaret Bakanlığı'nın sistemine kayıt edebiliyorlardı. Ancak Ticaret Bakanlığı söz konusu yeni düzenlemeyle beraber o kayıt işlemini zorunlu kıldı.

Firmalar, yenilenmiş telefonları satabilmek için artık kayıt yaptırmak zorunda.

"YENİ DÜZENLEME MÜŞTERİ İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Show Haber'e konuşan telefoncu Kenan Ertürk, "Bu yeni düzenleme müşteri için çok iyi oldu. Müşteri, artık aldığı cihazın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı bir cihaz olduğu için ne aldığını bilecek." dedi.

Düzenlemeyle birlikte ikinci el telefon piyasasında kayıt dışılığın önlenmesinin yanı sıra tüketicinin bu ürünlere güvenilir bir şekilde ulaşması hedefleniyor.

BİLGİSAYARLAR, AKILLI SAATLER, MODEMLER VE OYUN KONSOLLARI DA KAPSIYOR

Söz konusu karar sadece cep telefonu ve tabletleri kapsamıyor. Aynı zamanda bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları için de kayıt zorunluluğu getirildi.

3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Alınan karar ise 3 ay sonra yürürlüğe girecek.