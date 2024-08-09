İki üniversite, hem bilimsel hem de sosyal etkinliklerde güçlerini birleştirerek kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

Geleceğe Yön Veren Protokoller

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, törende yaptığı açıklamada, Karabük Üniversitesi'nin kıymetli rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şevli, "Bugün burada imzaladığımız üç protokol, iki üniversitemiz arasında köklü ve verimli bir iş birliğinin temelini atıyor. Sosyal bilimler ve sağlık alanlarında gerçekleştirilecek bu iş birliği, hem öğrencilerimiz hem de akademik kadromuz için önemli fırsatlar sunacak," dedi.

Bilim ve Sosyal Etkinliklerde Ortaklık

İmza töreninde, iki üniversite arasında özellikle sosyal bilimler ve sağlık alanlarında düzenlenecek olan festivaller için iş birliği anlaşmaları yapıldı. Kasım ayında düzenlenecek Sağlık Festivali'ne Van YYÜ'nün katkı sağlaması, Sosyalfest için de ortak çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Akademik İş Birliği ile Gelişen Eğitim

Protokollerin bir diğer önemli ayağı ise akademik alanda yapılacak iş birliği oldu. Bu kapsamda, ön lisans, lisans, ve lisansüstü programlar ile bilimsel araştırma projeleri için ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. TÜBİTAK ve uluslararası projelerde de iki üniversite, birlikte hareket ederek bilim dünyasında daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi'nden Tam Destek

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Sağlık ve sosyal bilimler alanında gerçekleştireceğimiz bu iş birliği, her iki üniversitemiz için de önemli kazanımlar sağlayacak. Öğrencilerimizi ve akademik kadromuzu bu festivallere katılmaları için teşvik edeceğiz," dedi.

Sonuç: Eğitimde ve Bilimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bu iş birliği protokolleri, Van YYÜ ve KBÜ arasında uzun vadeli bir iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. İki üniversite, eğitimde ve bilimde yenilikçi adımlar atarak, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Bu protokoller, geleceğe yön verecek projelerin temelini atıyor.