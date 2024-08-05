Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de ikamet eden yabancı geçici koruma kapsamında yer alan Suriyelilerin sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı istatistiki verilere göre Van’da ikamet izni dâhilinde, bin 263 yabancı uyruklu kişi yaşıyor.

‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı’nda toplam bin 437 kişi kayıtlarda yer alırken, kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 0.13 olarak bildirildi.

Bu oranlara göre Van’da ikamet iznine tabi tutulan kişiler ile koruma kapsamındaki Suriyelilerin Van’daki toplam sayısı ise 2 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

05.08.2024 tarihi itibari ile Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre 530 bin 217 ikamet izinli yabancı sayısıyla İstanbul en çok izne tabi şekilde yabancının ikamet ettiği il olurken, en az ikamet izinli yabancının yaşadığı şehir ise 50 kişi ile Tunceli oldu.