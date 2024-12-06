İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda, İstanbul, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Iğdır il emniyet müdürlüklerine atamaların yapıldığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, "Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız'a da yeni görevinde başarılar dileyen Yerlikaya, 4 yılı aşkın süredir İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Aktaş'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay'ın atandığını hatırlattı.