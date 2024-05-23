Icardi Sakatlandı mı, Dizindeki Bandajın Sebebi Nedir? Icardi Konyaspor Maçında Oynayacak mı?

Son üç lig maçında gol atamayan Icardi'nin antrenmanlardaki son görüntüleri taraftarları endişelendirdi. Peki, Icardi sakatlandı mı, dizindeki bandajın nedeni nedir? Icardi, Konyaspor maçında forma giyebilecek mi? Arjantinli golcünün bandajlı bir şekilde antrenmanlara katıldığı görüldü. Icardi, Konyaspor maçında oynayacak mı?

Icardi'nin Durumu Nedir?

Icardi Sakatlandı mı, Dizindeki Bandajın Sebebi Nedir? Arjantinli golcünün antrenmanlarda dizinde bandajla yer aldığı görüldü. Yıldız futbolcunun sakatlığını tam olarak atlatamadığı ve yeni sezonda uygulanacak özel bir programla eski formuna kavuşacağı belirtildi.

Icardi Kimdir?

Icardi Hakkında 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğan Icardi, futbol kariyerine doğduğu yerdeki F.C Sarretta'da başladı. 2002'de Kanarya Adaları'na giderek kariyerine İspanya'da yön veren Icardi, U.D. Vecindario'da altı yıl boyunca gelişimini sürdürdü. Sonrasında Barcelona Akademisi'ne katıldı ve kariyerinde önemli bir adım attı.

Barcelona'nın genç takımlarında oynadıktan sonra İtalyan ekibi Sampdoria'ya transfer oldu. 2011-2012 yaz transfer sezonunda Sampdoria'ya katılan yetenekli golcü, altyapıda 19 gol atarak gol kralı oldu ve ertesi sezon A takımda forma giydi. Sampdoria'da 33 maçta 11 gol atan Icardi, iki buçuk sezon geçirdikten sonra Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Serie A'da İki Kez Gol Kralı Inter'de oynadığı 219 maçta 124 gol atan ve 29 asist yapan Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A'da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

2019-2020 sezonunda İtalya kariyerine son veren Icardi, Paris Saint Germain'e kiralık olarak transfer oldu ve ertesi sezon 50 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye kalıcı olarak katıldı. PSG'de 92 maçta 38 gol ve 10 asist yaptı. Bu dönemde iki lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Fransa Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Arjantin A Milli Takımı formasını 8 kez giyen futbolcu, bir gol kaydetti.

Galatasaray Kariyeri Aktif futbolcular arasında Serie A'da en fazla gol atan ikinci oyuncu olan Icardi (121 gol), Galatasaray'daki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda gol atmayı başardı. Süper Lig tarihinde Galatasaray'da üst üste 7 gol atan ilk oyuncu oldu. Galatasaray'da çıktığı 24 maçta 22 gol atan ve 7 asist yapan Icardi, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Kiralık sözleşmesi bitince PSG'ye dönen Arjantinli süperstar, Galatasaray'daki macerasına devam etme kararı aldı.