Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 11 yıl önce bugün yaptı.

HÜRKUŞ'a geçen sürede birçok milli donanım ve mühimmat entegre edildi. HÜRKUŞ'un silahlı ve silahsız versiyonlarının yanı sıra farklı görevlere yönelik çözümleri geliştirildi.

Adını Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'tan alan HÜRKUŞ, daha sonra geliştirilen milli platformların kapısını araladı. HÜRKUŞ ile başlayan serüvende insanlı ve insansız hava araçlarıyla atılan adımlar, Milli Muharip Uçak KAAN ile zirveye çıktı.

HÜRKUŞ, test, eğitim ve görev uçuşlarında yaklaşık 5 bin saate ulaştı. HÜRKUŞ, geçen sürede önemli yetenekler kazandı ve ihracat başarıları yakaladı.

HÜRKUŞ-C böyle doğdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii, temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'u geliştirdi.

Başlangıçta eğitim uçağı varyantı üzerinde yoğunlaşan çalışmalara, ilerleyen aşamada hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı faaliyetleri eklendi.

HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyanta çeşitli mühimmat ve ekipmanlar entegre edildi, başarılı uçuş ve atış testleri yapıldı. Yurt dışında ilgi gören HÜRKUŞ-C, Afrika ülkelerine ihracat başarıları yakaladı.

Şirket ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının Muharebe Ateş Destek Timi ve ileri hava kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını geliştirdi.

HÜRKUŞ 2'de son durum

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRKUŞ Programı'nda geliştirdiği kabiliyetlerle bir süredir HÜRKUŞ 2 Projesi yürütüyor.

Önemli iyileştirme faaliyetlerini içeren proje kapsamında HÜRKUŞ 2'nin üretimi devam ediyor. 2025 yılında mevcut uçaklardan daha gelişmiş bir temel eğitim uçağının Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

Parça üretimi ve uçak üzeri ekipman yerleşimi süren HÜRKUŞ 2'nin üretimi büyük oranda tamamlandı ve yakın zamanda ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

HÜRKUŞ'ların Afrika görevi

Türk Hava Kuvvetlerinin, HÜRKUŞ-C'ye yurt dışından gelen taleplerin karşılanması sürecinde bir anlamda fedakarlık yapmasıyla 15 uçak, acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından çok daha gelişmiş 55 adet HÜRKUŞ 2'nin Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandırılması amaçlanıyor.

Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülüyor.