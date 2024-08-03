AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle destek sağlanıyor.

Sistem kapsamında 2009'dan temmuz ayı sonuna kadar kullandırılan kredi miktarı 913 milyar 577 milyon 887 bin liraya ulaştı.

Bu krediler için sağlanan kefalet ise 766 milyar 432 milyon 466 bin lira olurken, kefalet risk bakiyesi ise 219 milyar 948 milyon 648 bin lira olarak hesaplandı.

Sistem kapsamına işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 871 milyar 937 milyon 209 bin lirayı bulurken, bu kredilere yönelik kefaletin 732 milyar 936 milyon 428 bin lira olduğu tespit edildi. Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 219 milyar 934 milyon 92 bin lira oldu.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde en yüksek payı 649 milyar 667 milyon 388 bin lirayla işletme kredileri alırken, bunu 66 milyar 669 milyon 96 bin lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 599 milyon 943 bin lirayla gayri nakdi krediler takip etti.

Sayı olarak ise 1 milyon 376 bin 668 ticari kredi kullandırıldı.

Kefalet tutarında en yüksek pay imalat sanayi

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarı sektörlerine göre de analiz edildi. Buna göre, kefalet tutarı içinde 303 milyar 253 milyon lira ve yüzde 41,38 ile en yüksek payı imalat sanayi aldı. Bunu, 245 milyar 268 milyon lira ve yüzde 33,46 payla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 70 milyar 782 milyon lira ve yüzde 9,66 payla inşaat, 28 milyar 417 milyon lira ve yüzde 3,88 payla taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.

Bu arada, söz konusu dönemde KOBİ'lere 483 milyar 380 milyon 660 bin lira, KOBİ dışı işletmelere de 120 milyar 501 milyon 616 bin lira kefalet imkanı sağlandı.