Van’da yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Bugün ve yarın yer yer hafif sağanak yağışlı, bazı bölgelerin çok bulutlu geçmesi beklenen Van’da Çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemin etkisini göstermesi bekleniyor.

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını duyuran Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü aynı zamanda, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini bildirdi.

14 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan tahmini verilere göre Van’da 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu;

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı

Tuşba;

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı

Edremit;

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı

Bahçesaray;

14 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu

15 Ekim Salı: Çok bulutlu

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Çok bulutlu

Başkale;

14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Çok bulutlu

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Çok bulutlu

Çaldıran;

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı

Çatak;

14 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu

15 Ekim Salı: Çok bulutlu

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Çok bulutlu

Erciş;

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı

Gevaş;

14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Çok bulutlu

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Çok bulutlu

Gürpınar;

14 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu

15 Ekim Salı: Çok bulutlu

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Çok bulutlu

Muradiye;

14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı

Özalp;

14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Çok bulutlu

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Çok bulutlu

Saray;

14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı

15 Ekim Salı: Çok bulutlu

16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Ekim Cuma: Çok bulutlu