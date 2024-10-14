Van’da yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Bugün ve yarın yer yer hafif sağanak yağışlı, bazı bölgelerin çok bulutlu geçmesi beklenen Van’da Çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemin etkisini göstermesi bekleniyor.
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını duyuran Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü aynı zamanda, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini bildirdi.
14 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan tahmini verilere göre Van’da 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;
İpekyolu;
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı
Tuşba;
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı
Edremit;
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı
Bahçesaray;
14 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu
15 Ekim Salı: Çok bulutlu
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Çok bulutlu
Başkale;
14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Çok bulutlu
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Çok bulutlu
Çaldıran;
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı
Çatak;
14 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu
15 Ekim Salı: Çok bulutlu
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Çok bulutlu
Erciş;
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı
Gevaş;
14 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Çok bulutlu
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Çok bulutlu
Gürpınar;
14 Ekim Pazartesi: Çok bulutlu
15 Ekim Salı: Çok bulutlu
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Çok bulutlu
Muradiye;
14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Sağanak yağışlı
Özalp;
14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Çok bulutlu
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Çok bulutlu
Saray;
14 Ekim Pazartesi: Hafif sağanak yağışlı
15 Ekim Salı: Çok bulutlu
16 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
17 Ekim Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
18 Ekim Cuma: Çok bulutlu