Kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili karar, 26 Eylül'de yayımlandı.

Ancak, yapılandırma tarihine ilişkin detaylar kafa karışıklığına sebep oldu.

HANGİ KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILABİLECEK?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararına göre, yapılandırma için kritik tarih 26 Eylül olarak belirlendi.

BDDK'nın kararına göre, bu tarihten önce kullandırılan krediler yapılandırma kapsamına alınacak.

Karar tarihi itibarıyla anapara veya faiz ödemelerinin tahsilinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerecek.

Yani 26 Eylül tarihinden önce gecikmeye düşmüş krediler yapılandırma kapsamında olacak.

Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.

HANGİ KREDİ KARTI BORÇLARI YAPILANDIRILABİLECEK?

Kredi kartı ile ilgili maddede de "karar tarihi" ibaresi yer aldı.

Buna göre kullanılan bir kredi kartının asgari ödemesinin 26 Eylül'e kadar ödenememiş olması gerekecek.

Yapılandırma sadece 26 Eylül'den önce asgari ödemesi yapılmayan kredi kartı için yapılabilecek.

Birden fazla kredi kartı kullanımında toplam borç yapılandırma kapsamında olmayacak.

26 EYLÜL SONRASI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MI?

BDDK, ilgili kararında borç yapılandırması için milat tarihi 26 Eylül olarak belirledi.

Bu tarihten sonraki borçların yapılandırma kapsamında olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

BANKALAR, BDDK'DAN GÖRÜŞ İSTEYECEK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar, borç yapılandırmasının ayrıntıları için bir araya geldi.

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek.

Önümüzdeki günlerde TBB'nin bankalara bir yazı yazarak yapılandırma ile ilgili tüm ayrıntıları netleştirmesi bekleniyor.

YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR?

- 26 Eylül'den sonraki borçlar yapılandırma kapsamına alınacak mı?

- 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitler yapılandırılabilecek mi?

- Yapılandırılan kartların açık kalması zorunlu olacak mı?

- Yapılandırma sürecini başlatıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma uygulaması olacak mı yoksa bu kişiler takibe mi düşecek?

60 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Kredi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Kredi kartında her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

YAPILANDIRMA SONRASI KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK Mİ?

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek.

Örneğin, 100 bin liralık borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek.

Yapılandırılan borcun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

YAPILANDIRMADA FAİZ ORANI KAÇ OLACAK?

Yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3,11 olacak.

50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?

50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olacak.

50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.

(Bu hesaplama yapılırken bankaların masraf alıp almayacağı bilinmediğinden dikkate alınmamıştır. Ayrıca bankalar çeşitli kampanyalar ile faiz oranını daha da düşük uygulayabilir.)