WanHaber - ÖZEL

Vanspor Futbol Kulübü, ligin 18. haftasında evinde İnegölspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada 2. yarı gol düellosu yaşandı. 51. dakikada attığı golle Vanspor'u 1-0 öne geçiren Hamza, 58. dakika da futbol sahalarında ender görülen gollerden birini kaydetti. 65 metreden müthiş bir gol atan Hamza kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 65. Dakika'da Enes Ata'nın golüyle skor 2-1 oldu. Maçın 73. dakikasında uzaktan kaleyi deneyen Fukan Polat, takımının 3. golünü kaydetti. Maç Vanspor'un 3-1 mağlubiyetiyle sona erdi.