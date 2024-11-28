Proje kapsamında 422 çiftçiye 14.600 kilogram yonca, 230 çiftçiye 23.000 kilogram korunga, 5 çiftçiye 450 kilogram mercimek ve 2 çiftçiye 150 kilogram fasulye olmak üzere toplam 659 çiftçiye 2025 yılı üretimleri için ihtiyaç duydukları tohumlar teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından tohum ihtiyacı bulunan çitçilere yüzde 75 hibe desteği sağlanarak, Van Tarım Kredi Kooperatifinden alımı gerçekleştirilen tohumun toplam maliyetinin ise 4 milyon 395 bin 900 TL olduğu belirtildi.