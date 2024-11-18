Hakkari'nin Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü yakınlarında, sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
Çukurca'dan Hakkari yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı.
EKİPLER, YARALILARI HASTANEYE SEVK ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Hakkari ve Çukurca devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA