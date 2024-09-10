Dörtüz çocuk, okula başlamanın heyecanını yaşadı. Çiftin 6 yıl süren evlat hasretinin ardından, 3 erkek ve 1 kız bebek olarak dünyaya gelen dördüzler, okula başlama anını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Zorlu Bir Sürecin Sonunda Mutlu Bir Başlangıç

Dördüzler, 31 hafta erken doğarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve 2 aylık bir iyileşme sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin isimleri verilen bebekler, sağlıklı bir şekilde büyüyerek okula başlama aşamasına geldiler ve bu önemli an, aileleri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Okula İlk Adımlar: Bartın Ailesinin Mutlu Anı

Dördüzler, babaları Nurettin ve anneleri Nurten Bartın tarafından TOKİ Anaokulu'na getirildi. Heyecanlı ve neşeli halleriyle dikkat çeken dördüzler, okul öncesi eğitimlerinin ilk gününde büyük bir mutluluk yaşadılar. Aileleri, çocuklarının bu özel anını paylaşmanın ve onların eğitim hayatına başlamalarının gururunu yaşıyor.

Anne Heyecanı ve Okul Alışverişinin Ayrıntıları

Nurten Bartın, çocuklarının okul hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Evlatlarım okula başlamayı çok istiyorlardı ve bu gün için sabırsızlanıyorlardı. Okul alışverişlerini tamamladık ve beslenme çantalarını hazırlayıp okula getirdik. Onların bu yeni başlangıcı, bizim için büyük bir sevinç kaynağı" dedi.

Okul Müdürü Dördüzleri Kutladı: Maskot Olacaklar!

TOKİ Anaokulu Müdürü Tatar Orbay, dördüzlerin okula katılmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti ve "Anne ve babalarının yanında daha önce görmüştüm ama öğrencilerim olacaklarını hiç düşünmemiştim. Dördüzlerimiz okulumuzun maskotu olacak ve bu, tüm okul için büyük bir anlam taşıyor" dedi.