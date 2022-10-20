Zabıta ekipleri buldukları parayı sahibine ulaştırdı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürütülen devriye faaliyeti sırasında buldukları 2 bin 101 TL’yi sahibine ulaştırdı.

HABERDE İNSAN 20.10.2022, 09:56 20.10.2022, 11:56
Zabıta ekipleri buldukları parayı sahibine ulaştırdı

20 gün önce Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gece devriyesini yapan zabıta ekipleri, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde çocuk çantası buldu. Olay günü tüm çevrede yapılan araştırmalara rağmen çanta sahibine ulaşamayan zabıta ekipleri, açtıkları çantada 3 adet kimlik ve 2 bin 101,5 TL buldu. Afganistan uyruklu kişilere ait olduğu belirlenen çantanın sahibine ulaştırılması için İl Göç İdaresi ile iletişime geçen İpekyolu Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonrasında şahsa ulaşıldı.

Afganistan uyruklu Abdul Baqi Gul Muhammedi isimli şahıs, İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelerek yapılan kimlik kontrollerinin ardından tutanak karşılığında çantasını ve içerisindeki parayı teslim aldı.

Şahısların kimlik belgelerinin geçerlilik tarihleri dolduğundan yeni kimliklerini çıkarmaları için Van Valiliğine yönlendirilmeleri sağlanırken, eski kimlik belgeleri ise tutanaklarla tanzim altına alındı.

Paralarına kavuşan Afgan şahıs, olay günü ailece galeriye geldiklerini ve çocuklarının parkta oynarken çantayı unuttuklarını belirtti. Paranın bulunarak kendilerine teslim edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Abdul Baqi Gul Muhammedi, işlemlerin ardından belediye hizmet binasından ayrıldı.İHA

Yorumlar (2)
Vanlı 3 saat önce
Nihayet sürü halinde sigara içerek dolaşan her şeye göz yuman zabıta bir işe yaramış ..!!!
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rojat 4 saat önce
helal olsun, kuruşuna kadar vermişler
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