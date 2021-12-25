YYÜ’lü öğrenciden anlamlı çalışma! Sokak hayvanları için pet şişeden barınak yaptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Şara Akıncı, havalar soğuk olduğundan üniversitedeki sokak hayvanları için pet şişeden barınak yapmaya karar verdi. Akıncı, ihtiyacı olan pet şişeleri tamamladıktan sonra arkadaşıyla beraber barınağı yapmaya koyuldu.

Strafor alacak güçte olmadığı için barınağın etrafını siyah poşetle kaplayan Akıncı, barınağı bitirdikten sonra Mimarlık Fakültesi’nin bahçesine koyup yavru köpeği de barınağın içerisine aldı. Akıncı, yaptığı bu anlamlı çalışmayla etrafından güzel tepkiler aldığını dile getirdi. Konuyla ilgili konuştuğumuz Akıncı, vatandaşların hayvanlara sahip çıkması gerektiğini belirtti. Akıncı, Van’da kışın çok çetin geçtiğini ve sokak hayvanlarının bu durumdan etkilendiğini ifade ederek, “Van'da kış çok çetin geçmekte ve insanlardan çok sokak hayvanları bu durumdan etkilenmekte.

Çünkü onların evleri bu sokaklar, yasaya göre de öyle. Hayvanlara sahip çıkmak biz insanların karşılıksız bir görevidir. Allah tarafından bize emanet edilen savunmasız ve dilsiz canlılardır. Aç olduklarını, canlarının yandıklarını söylemez, hissettirirler. Biz de bunları hissedip gerekenleri yapmak zorundayız. Hayvanları doğasına salalım diye bir söylenti oluyor her zaman, biz o doğayı katlettik ve hayvanların doğası artık biziz. O yüzden sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız” dedi.

‘Kulübenin ısınması için strafor gerekiyor’

Barınağın yapım aşamasını da anlatan Akıncı, “Mimarlık Fakültesi yakınlarında yavru bir köpek var. Kulübeyi yaptıktan sonra onun için oraya bırakalım diye düşündük. Kaldığım yurtta koridora bir poşet astım, poşette hayvanlar için kulübe yapacağımızı bunun için pet şişeye ihtiyacımız olduğunu yazdım. Arkadaşlarımız da bu konuya duyarlılık göstererek yardımcı oldular. Yan odada kalan arkadaşım Şehriban ile pet şişelerin baş kısımlarını keserek birleştirip bantladık. Sonrasında siyah poşetle etrafını kapladık. Strafor alabilecek gücümüz olmadığı için onu yapamadık, ama onu da bulmaya çalışıyoruz. Kulübenin ısınması için strafor gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘Bu beni çok mutlu etti’

Akıncı, barınağı yaptıktan sonra çevresinden güzel tepkiler aldığını belirterek, “Yurttaki arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım, kampüste gören kişiler çok güzel tepkiler verdi. Bu beni çok mutlu etti. Hem örnek olmak adına hem de hayvanları korumak adına güzel bir yol kat edildiğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘Onları korumak tüm insanlığın vazifesidir’

Sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Akıncı, “Sokak hayvanlarına sahip çıkmak onları korumak tüm insanlığın vazifesidir. Tüm herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya, bu kış ayının soğuğunda kaderine terk etmemesini evlerinin önüne bir kap mama bir kap su koymaya davet ediyorum. Onlar bize yüce Allah'ın emanetidir. Lütfen onları koruyalım, sahip çıkalım, şiddet gösterenlere karşı çıkalım. Hayvan Hakları Yasası'nı okuyalım ve haklarını savunalım. Instagram adresimiz yyubanasahipcik, bu adresteki biyografi linkinden bize mama, kulübe ve battaniye desteği yaparsanız hayvanlar adına da çok seviniriz. Biz de belediye ile birlikte kampüsteki canlarımızı her gün beslemeye çalışıyoruz” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel