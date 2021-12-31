Yüzeyi buz tutan çay üzerinde engelli bireyler için konser verdiler
Van'ın Erciş ilçesinde bir grup müzisyen, yüzeyi buz tutan Zilan Çayı üzerinde engelli bireyler için şarkı söyleyip halay çekti.
Müzisyenlerin farkındalık amaçlı verdiği mini konser, araçlarla evlerinden alınıp, bölgeye getirilen engelliler tarafından ilgiyle izlendi.
Geçen hafta kar yağışının etkili olduğu kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere düşünce dere ve göletler buz tuttu. Erciş’te müzisyenlik yapan Yasin Arlı ve 5 arkadaşı, yüzeyi buz tutan Zilan Çayı'nın üzerinde mini konser verdi. Müzik aletlerini ve ses sistemlerini donan çayın üzerine kuran müzisyenler, şarkı söyleyip, halay çekti. Araçlarla evlerinden alınıp getirilen engelli vatandaşlar da müzik eşliğinde eğlenip şarkılara eşlik etti.
Müzisyenler, farkındalık yaratmak için böyle değişik bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi. Pandemi ve kış şartları yüzünden evlerinden çıkamayan engellileri araçlarla evlerinden aldıklarını, güzel bir gün geçirdiklerini belirten müzisyenler, zaman zaman bu tür etkinlikleri yapmayı planladıklarını ifade etti.dha
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