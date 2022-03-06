Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu

Van’da yürüyemediklerinden dolayı evlerinden çıkmayan Musa Döner (57) ve Fatma Aksoy (73) için sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amcan’ harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından maddi durumu yerinde olmayan iki vatandaş için yardım çağrısında bulundu. Paylaşım üzerine harekete geçen bir hayırsever, iki engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde ikamet eden yürüme engelli iki vatandaş, akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yıllar sonra istediği yere rahat gidebilmenin sevincini yaşayan engelli vatandaşlar, sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amcan’a ve hayırseverlere teşekkür ettiler.